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Главная » Мир » Спорт
14:13 16 Мая 2020 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Футболист белорусского клуба призвал остановить чемпионат из-за коронавируса

Нападающий белорусской «Ислочи» Момо Янсане сообщил о вспышке коронавируса в команде и призвал остановить чемпионат.

«Сообщаю вам, что несколько членов нашего клуба заболели COVID-19, я желаю им крепкого здоровья. Я хочу санитарных мер, включая карантин на несколько дней, прежде чем продолжать чемпионат. Да поможет нам Бог», – написал он в Twitter.

Беларусь стала единственной европейской страной, в котором не останавливали соревнования.

В стране зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения и 156 смертей.

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Тэги: футбол, Республика Беларусь, коронавирус

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