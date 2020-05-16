Футболист белорусского клуба призвал остановить чемпионат из-за коронавируса
Нападающий белорусской «Ислочи» Момо Янсане сообщил о вспышке коронавируса в команде и призвал остановить чемпионат.
«Сообщаю вам, что несколько членов нашего клуба заболели COVID-19, я желаю им крепкого здоровья. Я хочу санитарных мер, включая карантин на несколько дней, прежде чем продолжать чемпионат. Да поможет нам Бог», – написал он в Twitter.
Беларусь стала единственной европейской страной, в котором не останавливали соревнования.
В стране зафиксировано более 27 тысяч случаев заражения и 156 смертей.
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