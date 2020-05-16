На глазах свекра женщина зарезала мужа

Медикам оставалось лишь констатировать смерть потерпевшего.

В хмельницком селе Большая Побойная в ходе внезапной ссоры с супругом, женщина схватилась за нож. Единственный удар пришелся прямо в грудь 42-летнего мужчины. Он пал замертво – лезвие пронзило сердце.

Кровавая драма развернулась на глазах пожилого свекра убийцы. Женщина и не думала скрываться от следствия, и лишь заявляла, что находилась в состоянии аффекта, и не понимает, как нож оказался у нее в руках.

Однако эксперты и суд посчитали убийцу виновной и вменяемой. Приговор для мужеубийцы – 10 с половиной лет тюрьмы.

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