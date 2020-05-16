На Харьковщине семеро человек избивали 19-летнюю девушку

Происходящее нелюди снимали на мобильные телефоны, а затем выложили в соцсети.

Полиция расследует уголовное производство, открытое по факту избиения группой лиц 19-летней жительницы Феськи Золочевского района Харьковской области.

По данным правоохранителей, жертву заманили на поле, где семеро человек, среди которых оказалось двое несовершеннолетних, по очереди наносили ей удары.

Видео истязаний и унижений преступники выложили в социальные сети.

На сегодняшний день сообщения о подозрении вручены только двоим фигурантам – 22-летнему парню и 18-летней девушке.

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