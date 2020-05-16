Украинский врач назвал коронавирус фейком

И объяснил, кто раздувает мировую истерию.

Врач-травматолог из городской больницы Ровно Роман Коваль заявил, что Всемирная организация здравоохранения специально раздувает опасность коронавируса. А саму организацию контролирует Билл Гейтс, Марк Цукерберг, семья Клинтонов и Джордж Сорос.

Об этом он написал у себя в Facebook.

«Коронавирус COVID19 — фейковая пандемия, раздутая ВОЗ, контролируемая Белом Гейтсом, Марком Цукербергом, семьей Клинтонов, Джорджом Соросом через СМИ и интернет сетями. Я говорил это с самого начала, когда появились первые картинки из Китая и Италии и говорю это сейчас», – сказано в сообщении.

Саму борьбу с болезнью Коваль называет результатом того, что людям «затуманили мозги».

«Все на борьбу с СOVID 19!»- лозунг, который затуманил мозги чиновникам, властям и обычным людям. Через СМИ ежедневные ужасные картинки и главное цифры: инфицировано столько, столько умерших. Каждое утро, как обухом по голове цифры, цифры и цифры…Сообщения, как с линии фронта!» – подчеркивается в сообщении.

Причиной раздувания паники, считает врач, является желание людей заработать на болезни. И даже подтверждает, что ситуация является результатом мирового сговора.

«Сейчас они зарабатывают на средствах индивидуальной защиты, тестах на коронавирус и реактивах для ПЦР. Но главная цель – сыворотка, на которой ВОЗ и те, кто за ней стоит, заработают сотни млрд.₴. Есть ли в этом мировой заговор? Есть! Во-первых, карантин введен во всех странах мира с нарушением медицинских норм и правил. Во – вторых, СOVID19 не относится к особо опасным инфекциям. В третьих – смертность от этой инфекции ниже во всех отношениях, чем от ряда смертноносних инфекций – чумы, холеры, тифа и черной оспы», – утверждает он.

Тэги: врач, мнение, коронавирус, роман коваль