США с четвертой попытки вывели на орбиту секретный космоплан
США запустили на орбиту беспилотный самолет X-37B. Пуск ракеты-носителя состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Запуск в воскресенье состоялся с четвертой попытки, первые три были отменены в субботу из-за неблагоприятных погодных условий.
Это шестая миссия самолета в космосе, сообщает BBC.
Полностью цели запуска и полетной программы не раскрываются. Известно, что на борту космоплана должны будут провести два эксперимента НАСА для изучения космической радиации и воздействия космического излучения на материалы и семена растений.
Кроме того, корабль выведет на орбиту экспериментальный спутник FalconSat-8, который, согласно описанию миссии, должен будет продемонстрировать технологию по преобразованию солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию, которую затем можно было бы отправлять на Землю.
Министр военно-воздушных сил США Барбара Барретт заявила, что пуск посвящен медицинским работникам, сотрудникам служб неотложной помощи и людям, чья работа не может быть прервана на карантин.
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