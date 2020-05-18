На футбольном матче в Сеуле болельщиков заменили секс-куклами
В воскресенье футбольный клуб «Сеул» провел свой первый домашний матч в сезоне, но на пустом стадионе – для предотвращения вспышки Covid-19.
Перед матчем компания Dalcom предложила заполнить манекенами несколько свободных мест – и клуб согласился. Всего было 30 манекенов, из них 28 – женские.
Тем не менее, болельщики, которые смотрели онлайн-трансляцию матча, заметили, что некоторые манекены были похожи на секс-кукол и даже рекламировали порно-сайты, сообщает BBC.
В результате клуб вынужден был извиняться в Instagram и Facebook.
В Dalcom подтвердили, что компания, производящая секс-игрушки, действительно размещала у них рекламу.
Официальный представитель футбольного клуба Ли Чжи-хун признался, что ему даже в голову не пришло, что эти куклы могли быть секс-игрушками.
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