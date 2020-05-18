Рейтинг Зеленского упал до 40%

Во втором туре выборов Зеленский получил бы 75% голосов избирателей, как и год назад.

Если бы выборы президента Украины состоялись в середине мая 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 39,3% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). Однако во втором туре Зеленского поддержат около 75% избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

По данным опроса, 13,9% поддержали бы Юрия Бойко, 13,3% – Петра Порошенко, 8,6% – Юлию Тимошенко, 5,9% – Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% – не определились.

Как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% – проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.

Опрос Социологической группы «Рейтинг» проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Тэги: рейтинг