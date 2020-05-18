Финансирование проектов «Большой стройки» начнется в конце мая – начале июня

Финансирование утвержденных правительством инвестиционных проектов регионального развития в рамках программы «Большая стройка» за счет Государственного фонда регионального развития (ГФРР) начнется в конце мая – начале июня 2020 года.

Финансирование утвержденных правительством инвестиционных проектов регионального развития в рамках программы «Большая стройка» за счет Государственного фонда регионального развития (ГФРР) начнется в конце мая – начале июня 2020 года.

«Большой помощью для ускорения работ стало утверждение перечня Госфонда регионального развития и возможность начала финансирования с конца мая – начала июня. Это значительно ускорит выполнение работ и финансирование», – сообщил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

По его словам, по состоянию на май строительные работы на объектах ведутся с отставанием. Министерство планирует создать мобильные группы для проверки хода стройработ, соблюдения сроков и объемов.

Чернышов подчеркнул, что приоритетом в областях должно быть строительство школ, чтобы завершить работы к новому учебному году, где это технически возможно.

Он напомнил, что в рамках программы ведется строительство или капитальный ремонт 137 школ, 116 детских садов и 122 спортивных объектов.

Программа «Большая стройка» с учетом строительства и капремонта дорог обеспечивает около 190 тыс. рабочих мест, сообщил министр.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил перечень из 461 инвестиционной программы и проектов регионального развития, которые будут финансироваться за счет ГФРР в 2020 году. На финансирование фонда после изменений в госбюджете-2020 выделено 4,9 млрд грн.

Тэги: стройка