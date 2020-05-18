В США призвали Россию немедленно вернуть контроль над Крымом Украине

Санкции США будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Крым под контроль Украины.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин заявила, что США не признают и не признают незаконной аннексию Крыма Российской Федерацией. Об этом сообщает APnews со ссылкой на видеообращение Квин.

Она отметила, что санкции США будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Крым под контроль Украины. Кроме того, временный поверенный в делах США в Украине добавила, что обязательства страны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины остается непреклонны.

«Мы призываем Россию прекратить снова причинять страдания жителям Крыма, прекратить призыв в своих вооруженных сил в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым – это Украина», – подчеркнула Квин.

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