Женщина зарезала соседку из-за постоянных придирок
Теперь убийце грозит до 15 лет тюрьмы.
Убийством закончилась очередная ссора двух соседок в Харькове.
Как выяснили «Власти», между двумя женщинами была давняя неприязнь. Женщины проживали в высотке на проспекте Московском. После очередной ссоры 55-летняя женщина взяла нож, вышла на улицу, и нанесла смертельные ранения 68-летней соседке.
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Подозреваемую задержали в порядке 208 статья УПК Украины. Меру пресечения для нее изберет суд.
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