Женщина зарезала соседку из-за постоянных придирок

Теперь убийце грозит до 15 лет тюрьмы.

Убийством закончилась очередная ссора двух соседок в Харькове.

Как выяснили «Власти», между двумя женщинами была давняя неприязнь. Женщины проживали в высотке на проспекте Московском. После очередной ссоры 55-летняя женщина взяла нож, вышла на улицу, и нанесла смертельные ранения 68-летней соседке.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Подозреваемую задержали в порядке 208 статья УПК Украины. Меру пресечения для нее изберет суд.