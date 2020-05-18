НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
18:24 18 Мая 2020 Просмотров 562   КомментариевКомментарии

Женщина зарезала соседку из-за постоянных придирок

Теперь убийце грозит до 15 лет тюрьмы.

Убийством закончилась очередная ссора двух соседок в Харькове.

Как выяснили «Власти», между двумя женщинами была давняя неприязнь. Женщины проживали в высотке на проспекте Московском. После очередной ссоры 55-летняя женщина взяла нож, вышла на улицу, и нанесла смертельные ранения 68-летней соседке.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Подозреваемую задержали в порядке 208 статья УПК Украины. Меру пресечения для нее изберет суд.

Источник:

Новости по теме

Собор Святого Петра в Ватикане открылся для верующих

Вход будет регулироваться сотрудниками жандармерии и добровольцами Мальтийского ордена. У всех посетителей должны быть средства персональной защиты.

На футбольном матче в Сеуле болельщиков заменили секс-куклами

В воскресенье футбольный клуб «Сеул» провел свой первый домашний матч в сезоне, но на пустом стадионе – для предотвращения вспышки Covid-19.

В США призвали Россию немедленно вернуть контроль над Крымом Украине

Санкции США будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Крым под контроль Украины.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты