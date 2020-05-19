Американские ученые обнаружили антитело, способное заблокировать коронавирус
Антитело получило название STI-1499, и оно относится к так называемым нейтрализующим, связывающим антителам.
Калифорнийская компания Sorrento Therapeutics сообщила об обнаружении антитела, способного полностью заблокировать коронавирус, пишет The Daily Mail.
Такие антитела полностью или специфически связываются с частью вируса, которую патоген использует для присоединения к человеческим клеткам и проникновения внутрь. В данном случае, происходит блокировка элемента, который связывается с поверхностным рецептором клеток человека, ACE2, выступающим в качестве «ворот» для вируса.
Как показали эксперименты, антитело STI-1499 препятствовало попаданию коронавируса в здоровые клетки человека в экспериментах на чашках Петри в 100% случаев. Это одно из нескольких антител, которые планируется объединить для получения лекарственного «коктейля».
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Ученые, работавшие над этим исследованием с 2016 года, обнаружили, что антитела четырехлетнего ламы по кличке Винтер нейтрализуют вирусы SARS и MERS.