Американские ученые обнаружили антитело, способное заблокировать коронавирус

Антитело получило название STI-1499, и оно относится к так называемым нейтрализующим, связывающим антителам.

Калифорнийская компания Sorrento Therapeutics сообщила об обнаружении антитела, способного полностью заблокировать коронавирус, пишет The Daily Mail.

Такие антитела полностью или специфически связываются с частью вируса, которую патоген использует для присоединения к человеческим клеткам и проникновения внутрь. В данном случае, происходит блокировка элемента, который связывается с поверхностным рецептором клеток человека, ACE2, выступающим в качестве «ворот» для вируса.

Как показали эксперименты, антитело STI-1499 препятствовало попаданию коронавируса в здоровые клетки человека в экспериментах на чашках Петри в 100% случаев. Это одно из нескольких антител, которые планируется объединить для получения лекарственного «коктейля».

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