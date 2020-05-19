В Ивано-Франковске таможенники вымогали у предпринимателей деньги

Всего чиновники успели заработать свыше 3 000 000 гривен на преступной схеме.

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную на Галицкой таможне в Ивано-Франковске.

По версии СБУ, сотрудники таможни систематически вымогали и получали деньги от предпринимателей, которые импортировали или экспортировали различные товары. Без незаконного вознаграждения должностные лица угрожали создавать искусственные препятствия бизнесу, а, получив деньги, даже закрывали глаза на возможные нарушения.

В преступной схеме участвовали и таможенные брокеры. Сейячас следователи и эксперты внимательно изучают тысячи операций по таможенному оформлению грузов и транспортных средств.

В ходе обысков по месту работы и жительства должностных лиц таможни изъято документацию, которая доказывает проведение сделок, а также более 27 тысяч долларов и почти 3 тысячи евро.

За содеянное чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет и конфискацией имущества.

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