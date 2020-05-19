В Николаевской области преступник угнал автомобиль, чтобы «выбросить» его из чувства мести
Желая отомстить автовладельцу, злоумышленник отыгрался на его машине.
Николаевские полицейские установили личность и задержали автоугонщика, который еще 12 мая угнал автомобиль в одном из сел Витовского района Николаевской области.
Как сообщили «Властям» в полиции, 22-летний преступник сел за руль ВАЗа третьей модели, подъехал к кювету, и столкнул машину с дороги. Законный владелец, обнаружив пропажу авто, обратился за помощью в полицию.
Задержанный угонщик рассказал следователям, что накануне поссорился с 25-летним автомобилистом в одном из кафе, и решил завладеть его транспортным средством, чтобы отомстить за оскорбление.
Теперь угонщику может грозит до пяти лет тюрьмы.
Новости по теме
Его выпустили условно-досрочно за примерное поведение.
У заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича угнали служебный Lexus GX.
24-летний сотрудник управления защиты экономики допоздна задержался на обыске и заехал домой, чтобы переодеться. Машину он припарковал во дворе дома…