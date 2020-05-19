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Главная » Украина » Происшествия
18:34 19 Мая 2020 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

В Черниговской области лжесвидетеля приговорили к полутора годам общественных работ

Мужчина дал в суде показания, которые отличались от тех, что он давал в ходе досудебного расследования.

За введение суда в заблуждение к полутора годам общественных работ с удержанием 20% заработка приговоре житель Прилук.

Согласно данным пресс-службы суда, осужденный был допрошенным в 2016 году в качестве свидетеля по обвинению местного жителя в нанесении тяжких телесных повреждений.

В суде свидетель дал показания в пользу обвиняемого, хотя на допросе у следователя озвучивал противоположное.

Пока что приговор не вступил в законную силу, поэтому его еще могут обжаловать.

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Тэги: суд, приговор, лжесвидетель

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