В Черниговской области лжесвидетеля приговорили к полутора годам общественных работ

Мужчина дал в суде показания, которые отличались от тех, что он давал в ходе досудебного расследования.

За введение суда в заблуждение к полутора годам общественных работ с удержанием 20% заработка приговоре житель Прилук.

Согласно данным пресс-службы суда, осужденный был допрошенным в 2016 году в качестве свидетеля по обвинению местного жителя в нанесении тяжких телесных повреждений.

В суде свидетель дал показания в пользу обвиняемого, хотя на допросе у следователя озвучивал противоположное.

Пока что приговор не вступил в законную силу, поэтому его еще могут обжаловать.

Тэги: суд, приговор, лжесвидетель