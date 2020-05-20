Китай даст 2 млрд долларов странам, постарадавшим от коронавируса

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на Всемирной ассамблее здравоохранения, говорится в сообщении посольства Китая в Украине.

Кроме того, Китай при сотрудничестве с ООН готов создать Глобальный гуманитарный склад и хаб для неотложной потребности в целях обеспечения надежности цепочек поставок противоэпидемических средств, а также создаст «зеленый коридор» при перевозке и прохождении таможенного контроля.

Также лидер КНР пообещал создать механизмы сотрудничества для 30 китайско-африканских больниц, ускорит строительство штаб-квартиры Африканского центра по контролю и профилактике эпидемии, чтобы помочь Африке улучшить свои возможности по профилактике и борьбе с эпидемией.

По мнению Си Цзиньпина, разработанные в перспективе Китаем вакцины от коронавируса будут служить достойным вкладом в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах.

Пообещал он и экономическую поддержку стран с особенно тяжелой эпидемической ситуацией.

«Китай будет работать с членами G20 над реализацией «Инициативы по отсрочке погашения долга для беднейших стран» и готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы увеличить поддержку стран с особенно тяжелой эпидемической ситуацией и помочь им преодолеть нынешние трудности», – заявил лидер Китая.

Он считает, что международному сообществу следует всячески укрепить сплоченность и сотрудничество.

«Только сплоченное сотрудничество является мощным оружием в борьбе с эпидемией и правильным путем для людей всех стран по борьбе с вирусом», – отметил Си Цзиньпин.

Тэги: Китай, коронавирус