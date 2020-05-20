УЕФА планирует доиграть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Матчи могут возобновиться в начале августа и доигрываться в экспресс-формате, публикует планы УЕФА испанское издание AS.
Рабочая группа, состоящая из представителей УЕФА, Европейской ассоциации клубов (ECA) и национальных европейских лиг, рассматривает формат из одной игры, начиная с четвертьфинального этапа.
Согласно источнику, соответствующее решение будет принято 17 июня на специальном заседании исполнительного комитета УЕФА.
Лига чемпионов может закончиться финалом четырех, который будет сыгран в Стамбуле. Аналогичное завершение сезона ожидает и Лигу Европы, финал которой намечен в Гданське.
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