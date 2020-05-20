«Одной каденции мало», – к Зеленскому пришел «аппетит»

Отвечая на вопрос журналистов в ходе ежегодной пресс-конференции, президент Зеленский заявил о желании занимать должность два срока.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.

Об этом он заявил в ответ на прямой вопрос журналистов в ходе пресс-конференции.

«Я не знаю … Искренне, одной каденции не хватит», – заявил он.

При этом весной 2019 года перед вторым туром выборов Зеленский на дебатах с Петром Порошенко на НСК «Олимпийский» заявлял, что идет только на один срок.

А еще он заявлял, что через пять лет у Украины будет другой президент.

Очевидно за год ситуация или мнение Зеленского изменились.

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