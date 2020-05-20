«Одной каденции мало», – к Зеленскому пришел «аппетит»
Отвечая на вопрос журналистов в ходе ежегодной пресс-конференции, президент Зеленский заявил о желании занимать должность два срока.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний.
Об этом он заявил в ответ на прямой вопрос журналистов в ходе пресс-конференции.
«Я не знаю … Искренне, одной каденции не хватит», – заявил он.
При этом весной 2019 года перед вторым туром выборов Зеленский на дебатах с Петром Порошенко на НСК «Олимпийский» заявлял, что идет только на один срок.
А еще он заявлял, что через пять лет у Украины будет другой президент.
Очевидно за год ситуация или мнение Зеленского изменились.
Новости по теме
В Офисе президента считают, что Зеленский – «абсолютно ровный игрок на мировой арене».
Об этом пишет «Антикор» со ссылкой на источники в инициативной группе инвесторов «УКРБУД», а также в Офисе Президента.
Если святые отцы отзовутся на просьбу президента страны.