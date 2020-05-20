France Football назвал самого влиятельного человека в мире футбола

Журнал France Football, ежегодно объявляющий обладателя «Золотого мяча», составил рейтинг самых влиятельных людей в мире футбола.

Первое место в нем занял 46-летний президент клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи, который также занимается подготовкой чемпионата мира 2022 года в Катаре и возглавляет местную телекомпанию beIN Media Group.

«Я считаю, что важны не роли, должности или титулы. Меня никогда не мотивировали такие вещи. Я в большей степени фокусируюсь на результатах и влиянии. Все мы знаем, что сила ради силы, постоянный поиск славы – это лишь чистое тщеславие», – заявлял в интервью France Football Аль-Хелаифи.

В тройку также вошли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

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