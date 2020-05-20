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Главная » Мир » Религия
17:30 20 Мая 2020 Просмотров 68   КомментариевКомментарии

В Православной церкви Молдовы считают прививки от COVID-19 происками антихриста

В обращении Синода говорится о «глобальной системе антихристов» и о внедрении с помощью вакцин от COVID-19 в организм людей микрочипов.

«Общество во многих европейских странах протестует против обязательного использования вакцин, особенно вакцины против COVID-19, потому что оно рассматривает их как возможность для глобальной системы антихристов ввести микрочипы в тела людей, чтобы контролировать их с помощью технологии 5G», – сказано в обращении церкви.

Информация о Гейтсе, микрочипах и 5G, на которую ссылается митрополия Молдовы, – одна из теорий заговора, которая широко распространилась в последнее время в соцсетях. Зачастую она распространяется изданиями, имеющими отношение к российскими властям

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Тэги: Молдова, вакцина, микрочип, коронавирус

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