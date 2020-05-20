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Главная » Украина » Происшествия
18:04 20 Мая 2020 Просмотров 127   КомментариевКомментарии

Житель Херсона убил молотком отчима, который был на 7 лет старше его

Полиция задержала подозреваемого в тот же день.

В Корабельном районе Херсона 32-летний мужчина кухонным молотком избил до смерти своего отчима. Погибший был всего на 7 лет старше пасынка.

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина схватил молоток, и нанес смертельные по голове и груди отчима.

При убийстве присутствовала и хозяйка дома. Женщина пыталась реанимировать супруга, однако затем вызвала полицию.

За убийство задержанному херсонцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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Тэги: убийство, херсон, отчим, пасынок

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