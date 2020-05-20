Мужчина, переболевший 17 лет назад коронавирусом, имеет антитела к COVID-19
Антитела, содержащиеся в его крови, хотят использовать для профилактики или лечения «уханьского» вируса.
Кровь пациента, который в 2003 году переболел коронавирусом, содержит антитело, блокирующее новый вирус COVID-19. Этот человек может помочь ученым в борьбе с новой инфекцией, сообщает издание Livescience.
По словам медиков, кровь этого человека может быть полезна в методах борьбы с коронавирусом. Антитело хотят использовать для профилактики или лечения COVID-19.
«Антитела являются частью иммунной системы организма на патогены. Это конкретное антитело, которое исследователи называют S309, продемонстрировало сильную способность связывать и отключать спаечный белок на SARS-CoV-2, который позволяет вирусу проникать в клетки», – заявляют ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона.
В то же время ученые отмечают, что понадобится еще время, чтобы понять, будет ли это антитело эффективно противодействовать новому коронавирусу у людей. При этом компания Vir Biotechnology уже разработала антитело для тестирования, надеясь начать клиническое испытание на людях.
Новости по теме
В обращении Синода говорится о «глобальной системе антихристов» и о внедрении с помощью вакцин от COVID-19 в организм людей микрочипов.
Антитело получило название STI-1499, и оно относится к так называемым нейтрализующим, связывающим антителам.
Ученые, работавшие над этим исследованием с 2016 года, обнаружили, что антитела четырехлетнего ламы по кличке Винтер нейтрализуют вирусы SARS и MERS.