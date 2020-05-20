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19:01 20 Мая 2020 Просмотров 3273   КомментариевКомментарии

Мужчина, переболевший 17 лет назад коронавирусом, имеет антитела к COVID-19

Антитела, содержащиеся в его крови, хотят использовать для профилактики или лечения «уханьского» вируса.

Кровь пациента, который в 2003 году переболел коронавирусом, содержит антитело, блокирующее новый вирус COVID-19. Этот человек может помочь ученым в борьбе с новой инфекцией, сообщает издание Livescience.

По словам медиков, кровь этого человека может быть полезна в методах борьбы с коронавирусом. Антитело хотят использовать для профилактики или лечения COVID-19.

«Антитела являются частью иммунной системы организма на патогены. Это конкретное антитело, которое исследователи называют S309, продемонстрировало сильную способность связывать и отключать спаечный белок на SARS-CoV-2, который позволяет вирусу проникать в клетки», – заявляют ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона.

В то же время ученые отмечают, что понадобится еще время, чтобы понять, будет ли это антитело эффективно противодействовать новому коронавирусу у людей. При этом компания Vir Biotechnology уже разработала антитело для тестирования, надеясь начать клиническое испытание на людях.

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Тэги: кровь, антитела, коронавирус

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