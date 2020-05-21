В мире выявлено рекордное число новых случаев COVID-19

По данным ВОЗ, за последние 24 часа по всему миру выявлено беспрецедентное число новых случаев инфицирования коронавирусом – 106 тысяч.

Число инфицированных коронавирусом в мире по-прежнему увеличивается. Еще никогда не было обнаружено столько заражений за одни сутки.

«За последние 24 часа в ВОЗ поступили данные о 106 тысячах случаях заболевания, что является самым высоким суточным показателем с начала вспышки. Почти две трети этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах», – сообщает ВОЗ в Twitter со ссылкой на гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.

На сайте ВОЗ сказано, что выявлено 106662 новых случая заболевания.

По данным ВОЗ, за сутки 19 мая наибольшее число заболевших COVID-19 подтверждено в США (45194), России (9263), Бразилии (7938), Индии (4970), Перу (3732), Великобритании (2711).

В настоящий момент более 5 млн человек заражены коронавирусом. От последствий заболевания умерли свыше 325 тысяч, выздоровели более 1,9 млн человек.

Тэги: коронавирус