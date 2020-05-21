Панчен-лама, украденный китайцами 25 лет назад, нашелся

В 1995 году шестилетний мальчик был признан реинкарнацией Панчен-ламы (что означает «великий ученый»), второй по значимости фигуры в тибетском буддизме, однако он вскоре исчез.

С 1995 года Гедун Чокьи Ньима считается пропавшим без вести, и с тех пор о нем ничего доподлинно не известно.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник сообщил, что уже 31-летний Ньима окончил колледж, устроился на работу, и ни он, ни его семья не хотели, чтобы их потревожили в их «нынешней нормальной жизни», сообщает CNN.

В мае 1995 года Далай-лама XIV признал Ньиму в качестве 11-го воплощения Панчен-ламы. Однако вскоре китайские власти увезли мальчика вместе с семьей, а вместо него объявили Панчен-ламой Гьялцэна Норбу. Но тибетское духовенство и сам Далай-лама XIV, вынужденно покинувший Лхасу 60 лет назад, не признали ставленника Китая. Большинство тибетцев также отвергли этот выбор.

Как отмечает CNN, остается неизвестным, знает ли Ньима о том, что его выбрали в качестве Панчен-ламы.

«Похищение Китаем Панчен-ламы и насильственное отрицание его религиозной идентичности и права на религиозную практику в монастыре – это не только нарушение религиозной свободы, но и грубое нарушение прав человека», – с таким заявлением по случаю 25-й годовщины исчезновения Ньимы выступило тибетское правительство в изгнании.

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