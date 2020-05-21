США наложили санкции на министра внутренних дел Ирана и других топ-чиновников за приказы убивать людей

Госдеп США отмечает, что по приказу Рахмани Фазли было убито много мирных протестующих, в том числе 12-летний мальчик.

США ввели санкции против министра внутренних дел Ирана Рахмани Фазли и других иранских чиновников в связи с нарушениями прав человека в стране. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

«По приказу Фазли было убито много мирных протестующих, в том числе 12-летний мальчик, который шел домой со школы. Насилие должно прекратиться», – отметил Помпео.

Кроме того, госсекретарь проинформировал, что под американские санкции также попал экс-разведчик Али Фаллахиана. Будучи главой иранской разведывательной службы с 1989 по 1997 год, он стоял за многочисленными убийствами и нападениями, включая убийство американской студентки по обмену Алисы Флатоу в 1995 году и взрыв в еврейском общинном центре 1994 года в Буэнос-Айресе.

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