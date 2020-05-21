Олимпийские игры в Токио могут вообще не состояться

Олимпийские игры в Токио могут отменить, если они не пройдут в 2021 году, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Глава организационного комитета Токио-2020 Иосиро Мори заявил, что отложенная на 2021 Олимпиада в Токио может не состоятся и через год, если пандемию COVID-19 не удастся преодолеть до того времени.

Президент МОК сказал, что понимает организаторов.

«Вы не можете навсегда трудоустроить от трех до пяти тысяч человек в оргкомитете. Нельзя, чтобы спортсмены оказались в неопределенности», – отметил глава МОК.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года, но их перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавирусной болезни.

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