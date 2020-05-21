Однорукие бандиты в казино Планета 777

Современный мир азартного гемблинга предлагает массу развлечений на любой вкус, в том числе – игровые автоматы.

Современный мир азартного гемблинга предлагает массу развлечений на любой вкус, в том числе – игровые автоматы. Несмотря на популярность оригинальных новинок, в тренде остаются классические «однорукие бандиты», тематика которых – разнообразна.

Вспомним историю возникновения первых механических слотов. Подобные аппараты имели всего 3 барабана и единственную выплатную линию. В настоящее время, с переходом слотов в режим «онлайн», многое изменилось, что касается стилистики дизайна и построения геймплея, однако технические параметры подобных аппаратов близки к исходнику. Так, подобные модели имеют три барабана, а общее количество линий не превышает 5 штук. Геймер сможет любой однорукий бандит в онлайн активировать в демонстрационном режиме и на реальные ставки.

Сюжеты варьируются, среди слотов имеются классические фруктовые, ретро-аппараты, русские модели, советские автоматы. Для них характерен лаконичный дизайн. Здесь пользователь не увидит нестандартного игрового поля, разнообразия спецэффектов. Для того, чтобы составить комбинацию, достаточно поймать на линии 3 идентичных символа – алгоритмы предельно просты.

Преимущественно, пользователи активируют игровые автоматы, посвященные тематике накопления богатства, сбору фруктового урожая. Также к характеристикам одноруких бандитов можно отнести типичные элементы символьного ряда, вроде счастливой семерки, значков «Х», «Бар», золотых колокольчиков, коллекции фруктов. Однако не все однорукие бандиты посвящены подобным тематикам.

Так, имеются автоматы, визуализирующие советскую эпоху: особенно много подобных слотов принадлежит компании Уникум. Их технические параметры – 5 динамичных барабанов, 20 действующих линий. В алгоритмах встречаются специальные символы, дополнительные бонусные режимы, рисковый раунд.

Имеются автоматы ретро, которые идеально похожи на первых одноруких бандитов прошлого. Их главное достоинство – высокая степень волатильности, что позволяет, хоть и не часто, формировать выигрышные сочетания, но получать за них солидные средства.

Геймер также найдет автоматы, которые были популярны в девяностые годы. Они адаптированы для игры онлайн; запускать их можно как на стационарных, так и на переносных гаджетах. Востребованы «русские» однорукие бандиты, главный «конек’ которых – русифицированный интерфейс, оригинальный дизайн с использованием элементов из российского стиля; сюжеты, созданные с учётом менталитета россиян.

Так, современные однорукие бандиты имеют в своих алгоритмах хотя бы один специальный символ, благодаря которому может запускаться дополнительный раунд с фриспинами. Также после формирования выигрышной комбинации можно активировать игру на шансы, тем самым получая двойную награду в случае удачи.

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