Сколько ПЦР-тестов в Украине сделано за неделю

Минздраву удалось нарастить мощности лабораторий, а также значительно увеличить количество проводимых ПЦР-тестов.

Украина проводит 50-60 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в неделю. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в Facebook в четверг, 21 мая.

«За вчера в Украине вирусологические лаборатории обработали 9361 образцов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Это самое большое количество исследований в сутки, проведенное с начала эпидемии. Еще месяц назад нас называли лжецами, когда мы говорили о возможности вывести наши лабораторные мощности на 80 тыс. исследований в неделю. Сегодня мы уже на уровне 50-60 тыс.», – написал Ляшко.

Он также напомнил, что, согласно обновленному алгоритму, Стандартами медицинской помощи Коронавирусная болезнь (COVID-19) предусмотрено лабораторное тестирование на COVID-19 методом ПЦР и методом иммуноферментного анализа (ИФА).

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