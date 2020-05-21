Кадыров с подозрением на коронавирус срочно доставлен в Москву
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус. Он доставлен в одну из клиник Москвы на самолете.
Официального подтверждения этой информации нет.
По данным некоторых СМИ, у Кадырова поражены легкие.
Ранее глава Чечни жаловался на недомогание, но это списывали на обычную простуду. В последние дни его состояние быстро ухудшилось.
В Чечне действует наиболее строгий карантин в связи с эпидемией коронавируса среди всех российских регионов. В республике введен комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России.
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