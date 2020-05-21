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Главная » Мир » Общество
18:02 21 Мая 2020 Просмотров 320   КомментариевКомментарии

Кадыров с подозрением на коронавирус срочно доставлен в Москву

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус. Он доставлен в одну из клиник Москвы на самолете.

Официального подтверждения этой информации нет.

По данным некоторых СМИ, у Кадырова поражены легкие.

Ранее глава Чечни жаловался на недомогание, но это списывали на обычную простуду. В последние дни его состояние быстро ухудшилось.

В Чечне действует наиболее строгий карантин в связи с эпидемией коронавируса среди всех российских регионов. В республике введен комендантский час, приостановлена работа всего общественного транспорта, закрыт въезд для жителей других областей России.

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Тэги: Рамзан Кадыров, коронавирус

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