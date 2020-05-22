В Житомирской области из ружья убили 7 человек

Стрелка задержали. У него изъяли охотничье ружье.

В Житомирской области полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве семи человек. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 22 мая.

«Сегодня, около 1.00, в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек», – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. На месте работают следственно-оперативные группы. Стрелка задержали. У него изъяли охотничье ружье.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух и более лиц (ч.2 ст.115 УК Украины). Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил подробности кровавой трагедии.

«На берегу ставка, неподалеку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян, старых друзей, которые там собирались уже не раз половить рыбы. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р. После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки Иж. Сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек. Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию», – написал он.

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