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Главная » Украина » Происшествия
10:42 22 Мая 2020 Просмотров 182   КомментариевКомментарии

В Украине более 20 тысяч инфицированных COVID-19

За последние сутки заразились 442 украинца. В лечебных учреждениях скончались девять человек.

В Украине число инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до 20 148 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в пятницу, 22 мая.

Отмечается, что за последние 24 часа заразились 442 украинца. Это немногим меньше показателя в четверг, когда сообщалось о 476 зараженных.

С начала пандемии в Украине При этом 6 585 пациентов уже выздоровели (+358 за сутки) и 588 умерли (+9 за сутки).

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая область – 824 случая;
  • Волынская область – 740;
  • Днепропетровская область – 859;
  • Донецкая область – 141;
  • Житомирская область – 607;
  • Закарпатская область – 1003;
  • Запорожская область – 401;
  • Ивано-Франковская область – 1268;
  • Кировоградская область – 460;
  • Киев – 2522;
  • Киевская область – 1344;
  • Львовская область – 1240;
  • Луганская область – 43;
  • Николаевская область – 277;
  • Одесская область – 814;
  • Полтавская область – 266;
  • Ровенская область – 1323;
  • Сумская область – 166;
  • Тернопольская область – 1105;
  • Харьковская область – 866;
  • Херсонская область – 173;
  • Хмельницкая область – 299;
  • Черновицкая область – 2905;
  • Черкасская область – 383;
  • Черниговская область – 119.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на коронавирус.

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Тэги: статистика, коронавирус, зараженные, covid-19

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