В Украине более 20 тысяч инфицированных COVID-19

За последние сутки заразились 442 украинца. В лечебных учреждениях скончались девять человек.

В Украине число инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до 20 148 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в пятницу, 22 мая.

Отмечается, что за последние 24 часа заразились 442 украинца. Это немногим меньше показателя в четверг, когда сообщалось о 476 зараженных.

С начала пандемии в Украине При этом 6 585 пациентов уже выздоровели (+358 за сутки) и 588 умерли (+9 за сутки).

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая область – 824 случая;

Волынская область – 740;

Днепропетровская область – 859;

Донецкая область – 141;

Житомирская область – 607;

Закарпатская область – 1003;

Запорожская область – 401;

Ивано-Франковская область – 1268;

Кировоградская область – 460;

Киев – 2522;

Киевская область – 1344;

Львовская область – 1240;

Луганская область – 43;

Николаевская область – 277;

Одесская область – 814;

Полтавская область – 266;

Ровенская область – 1323;

Сумская область – 166;

Тернопольская область – 1105;

Харьковская область – 866;

Херсонская область – 173;

Хмельницкая область – 299;

Черновицкая область – 2905;

Черкасская область – 383;

Черниговская область – 119.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на коронавирус.

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