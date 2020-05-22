В Украине более 20 тысяч инфицированных COVID-19
За последние сутки заразились 442 украинца. В лечебных учреждениях скончались девять человек.
В Украине число инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло до 20 148 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в пятницу, 22 мая.
Отмечается, что за последние 24 часа заразились 442 украинца. Это немногим меньше показателя в четверг, когда сообщалось о 476 зараженных.
С начала пандемии в Украине При этом 6 585 пациентов уже выздоровели (+358 за сутки) и 588 умерли (+9 за сутки).
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая область – 824 случая;
- Волынская область – 740;
- Днепропетровская область – 859;
- Донецкая область – 141;
- Житомирская область – 607;
- Закарпатская область – 1003;
- Запорожская область – 401;
- Ивано-Франковская область – 1268;
- Кировоградская область – 460;
- Киев – 2522;
- Киевская область – 1344;
- Львовская область – 1240;
- Луганская область – 43;
- Николаевская область – 277;
- Одесская область – 814;
- Полтавская область – 266;
- Ровенская область – 1323;
- Сумская область – 166;
- Тернопольская область – 1105;
- Харьковская область – 866;
- Херсонская область – 173;
- Хмельницкая область – 299;
- Черновицкая область – 2905;
- Черкасская область – 383;
- Черниговская область – 119.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на коронавирус.
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