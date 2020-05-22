НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Спорт
12:22 22 Мая 2020 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Чемпионат Украины по футболу возобновится на неделю позже

Украинская ассоциация футбола (УАФ) перенесла возобновление сезона в Украинской Премьер-лиги с 30 мая на 6 июня.

Изначально решение о смещении даты возобновления чемпионата было принято на уровне УАФ. Позже его приняли уже на уровне клубов Премьер-лиги.

Сегодня глава спортивно-медицинского департамента Вячеслав Попов совместно с федерацией, а также УПЛ и ПФЛ обсудит медицинский протокол по матчам.

Напомним, с 12 мая клубы УПЛ вышли с вынужденной паузы и начали проходить тестирование на коронавирус. После этого они приступили к тренировочному процессу.

Источник:
Тэги: футбол, УПЛ, Украинская ассоциация футбола

Новости по теме

France Football назвал самого влиятельного человека в мире футбола

Журнал France Football, ежегодно объявляющий обладателя «Золотого мяча», составил рейтинг самых влиятельных людей в мире футбола.

УЕФА планирует доиграть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Матчи могут возобновиться в начале августа и доигрываться в экспресс-формате, публикует планы УЕФА испанское издание AS.

На футбольном матче в Сеуле болельщиков заменили секс-куклами

В воскресенье футбольный клуб «Сеул» провел свой первый домашний матч в сезоне, но на пустом стадионе – для предотвращения вспышки Covid-19.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты