Чемпионат Украины по футболу возобновится на неделю позже

Украинская ассоциация футбола (УАФ) перенесла возобновление сезона в Украинской Премьер-лиги с 30 мая на 6 июня.

Изначально решение о смещении даты возобновления чемпионата было принято на уровне УАФ. Позже его приняли уже на уровне клубов Премьер-лиги.

Сегодня глава спортивно-медицинского департамента Вячеслав Попов совместно с федерацией, а также УПЛ и ПФЛ обсудит медицинский протокол по матчам.

Напомним, с 12 мая клубы УПЛ вышли с вынужденной паузы и начали проходить тестирование на коронавирус. После этого они приступили к тренировочному процессу.

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