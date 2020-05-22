Жертвами массового убийства в Житомирской области стали атошники и волонтеры

Прокуратура начала расследовать убийство 7 человек в Житомирской области, среди погибших – участники антитеррористической операции и волонтеры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Житомирской области.

«Трагическое событие произошло сегодня, 22 мая, около часа ночи, недалеко от водоема, в селе Новоселица Попельнянского района. Между владельцем пруда, местным жителем 1962 года рождения, и группой приезжих лиц возник конфликт, в ходе которого владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек. По предварительной информации, среди них – бывшие участники АТО и волонтеры, а также жители города Киева», – сказано в нем.

На место происшествия выезжали прокурор Житомирской области Олег Васильев, заместитель прокурора области Виталий Мякишев, руководство Коростышевской местной прокуратуры, а также руководство Главного управления Национальной полиции в области.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса.

Охотничье ружье изъято, владелец водоема задержан.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы, устанавливаются причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что задержанный в убийстве 7 человек будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит, вменяемый он или нет.

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