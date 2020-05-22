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Главная » Мир » Происшествия
17:29 22 Мая 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В МИД считают, что погибших на Бали украинцев отравили

Двое украинцев, чьи тела были найдены на Бали в конце апреля, могли умереть в результате отравления. В их крови были найдены следы метанола и этанола.

Об этом в пятницу, 22 мая, рассказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает «Укринформ».

«Исходя из результатов проведенных анализов, в крови умерших было обнаружено содержание метанола и этанола, что может свидетельствовать о факте отравления украинцев», – сказал работник дипмиссии.

По его словам, следователи острова Бали повторно осмотрели место, где были обнаружены тела, и нашли дополнительные вещественные доказательства, которые отправили на экспертизу.

«Для окончательного подтверждения причин смерти граждан Украины 18 мая провели аутопсию тел умерших, результаты которой будут сообщены дополнительно», – добавил Погорельцев.

На данный момент украинский МИД и посольство Украины в Индонезии обсуждают репатриацию украинцев. «Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Индонезии», – отметил дипломат.

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Тэги: мид, отравление, Бали

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