В МИД считают, что погибших на Бали украинцев отравили
Двое украинцев, чьи тела были найдены на Бали в конце апреля, могли умереть в результате отравления. В их крови были найдены следы метанола и этанола.
Об этом в пятницу, 22 мая, рассказал директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает «Укринформ».
«Исходя из результатов проведенных анализов, в крови умерших было обнаружено содержание метанола и этанола, что может свидетельствовать о факте отравления украинцев», – сказал работник дипмиссии.
По его словам, следователи острова Бали повторно осмотрели место, где были обнаружены тела, и нашли дополнительные вещественные доказательства, которые отправили на экспертизу.
«Для окончательного подтверждения причин смерти граждан Украины 18 мая провели аутопсию тел умерших, результаты которой будут сообщены дополнительно», – добавил Погорельцев.
На данный момент украинский МИД и посольство Украины в Индонезии обсуждают репатриацию украинцев. «Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Индонезии», – отметил дипломат.
Новости по теме
Чешское издание Respekt пишет об активности российских спецслужб в Праге, власти которой решили снять с постамента статую советского маршала.
Почти 22 тысяч граждан Украины вернулись из Египта.
Домой не могут попасть свыше 3-х тысяч украинцев.