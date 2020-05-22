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18:18 22 Мая 2020 Просмотров 393   КомментариевКомментарии

Ким Чен Ын снова пропал

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая. До этого он также не был на публике в течение 20 дней в связи с чем появились слухи о его болезни.

Об этом говорится в заявлении правительства Южной Кореи, передает Yonhap.

В заявлении отмечается, что Южная Корея внимательно следит за местонахождением северокорейского лидера.

«Южная Корея внимательно следит за местонахождением северокорейского лидера Ким Чен Ына, поскольку его отсутствие на публике опять увеличилось до трех недель», – говорится в сообщении.

При этом Reuters отмечает, что Ким Чен Ун за последние два месяца сделал исключительно мало публичных выступлений.

По мнению аналитиков, редкое появление северокорейского лидера объясняется тем, что КНДР вводит антикоронавирусные меры, хотя в стране утверждают, что у нее нет подтвержденных случаев заболевания.

Напомним, ранее Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля во время заседания Трудовой партии КНДР. После чего он пропустил празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля.

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Тэги: КНДР, Ким Чен Ын

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