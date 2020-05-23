НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
13:47 23 Мая 2020 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

Трамп отдал свою зарплату на разработку лекарств от коронавируса

Президент США перечислил министерству здравоохранения 100 тысяч долларов – всю свою зарплату за первый квартал.

«Трамп жертвует свою зарплату за первый квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактики коронавируса», – сообщила в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни..

В начале марта американский лидер также перечислил министерству страны 100 тыс. долларов на борьбу с пандемией.

После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей 400 тыс. в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели.

Ранее он перечислял свою зарплату министерствам внутренней безопасности, по делам ветеранов, транспорта.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,58 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 95,2 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.

Источник:
Тэги: зарплата, Трамп, коронавирус

Новости по теме

Трамп призвал американцев готовиться к худшему

Президент США выступил на брифинге в Белом доме и предупредил американцев об «очень тяжелых» двух-трех неделях из-за пандемии коронавируса.

Медики начнут получать надбавки уже с апреля

Увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется уже с апреля.

Трамп проверился на коронавирус

Белый дом опубликовал результаты теста в субботу вечером после того, как президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что прошел тест на коронавирус.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты