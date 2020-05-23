НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Происшествия
12:01 23 Мая 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кадыров находится в больнице в тяжелом состоянии

Об этом стало известно изданию Baza. По данным источников, врачи считают, что глава Чечни заразился около двух-трех недель назад.

Камзан Кадыров, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус.

Сообщается, что спустя неделю после инфицирования он стал чувствовать себя «хуже, чем обычно», однако списывал недомогание на ОРВИ, пишет издание.

Сейчас он якобы находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии.

В пресс-службе главы Чечни до сих пор не давали официальных комментариев на тему его здоровья.

За две-три недели до того, как, согласно источникам Baza, Кадыров заболел, он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова. У Абдурешидова коронавирус подтвердили.

Источник:
Тэги: Рамзан Кадыров, коронавирус

Новости по теме

Бывший дворецкий Белого дома умер от коронавируса

91-летний Уилсон Рузвельт Джерман был старейшим техническим сотрудником Белого дома. Он проработал с 11 президентами США.

Кадыров с подозрением на коронавирус срочно доставлен в Москву

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус. Он доставлен в одну из клиник Москвы на самолете.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты