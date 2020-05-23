Кадыров находится в больнице в тяжелом состоянии

Об этом стало известно изданию Baza. По данным источников, врачи считают, что глава Чечни заразился около двух-трех недель назад.

Камзан Кадыров, по неофициальной информации, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус.

Сообщается, что спустя неделю после инфицирования он стал чувствовать себя «хуже, чем обычно», однако списывал недомогание на ОРВИ, пишет издание.

Сейчас он якобы находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии.

В пресс-службе главы Чечни до сих пор не давали официальных комментариев на тему его здоровья.

За две-три недели до того, как, согласно источникам Baza, Кадыров заболел, он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова. У Абдурешидова коронавирус подтвердили.

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