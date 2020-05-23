Жительницу Донецкой области приговорили к тюрьме за «пропаганду войны»
В Донецкой области вынесли первый приговор за пропаганду войны.
В Донецкой области впервые за годы конфликта суд объявил приговор за пропаганду войны. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Отмечается, что Красноармейский районный суд вынес приговор женщине, которая признана виновной по части 1 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины − по статье 436 (пропаганда войны) УК.
Как установил суд, на протяжении 2015-2016 годов 28-летняя жительница Покровска распространяла в социальной сети Вконтакте текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.
Кроме того, в 2016 и 2018 годах женщина распространяла через Интернет изображения с призывами к решению военного конфликта на Донбассе.
Ее приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы с испытательным сроком на один год.
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