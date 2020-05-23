В доме престарелых обнаружили вспышку COVID-19
Заразились 8 сотрудников дома-интерната и 16 подопечных. Пять человек находятся в больничном стационаре.
В Здолбуновскомо доме-интернате для граждан преклонного возраста и инвалидов зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19. Заболели уже 24 человека, сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации в субботу, 23 мая.
Указано, что за минувшие сутки инфекцию выявили у 12 человек.
«Таким образом, на сегодняшний день уже 24 инфицированных в учреждении (8 сотрудников и 16 подопечных). Пять человек находятся в стационаре, остальные – на самоизоляции», – говорится в сообщении.
Накануне глава Ровенской ОГА Виталий Коваль подписал распоряжении о создании комиссии с целью служебного расследования вспышки заболевания в учреждении.
В субботу утром на въезде/выезде в дом-интернат установили контрольно-пропускной пункт.
Новости по теме
Глава Минздрава сообщил, что получил новые данные, которые подтверждают готовность столицы ко второму этапу карантина.
Большинство областей, где решили не ослаблять карантин, не соответствуют критерию правительства по числу зараженных.