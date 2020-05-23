В доме престарелых обнаружили вспышку COVID-19

Заразились 8 сотрудников дома-интерната и 16 подопечных. Пять человек находятся в больничном стационаре.

В Здолбуновскомо доме-интернате для граждан преклонного возраста и инвалидов зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19. Заболели уже 24 человека, сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации в субботу, 23 мая.

Указано, что за минувшие сутки инфекцию выявили у 12 человек.

«Таким образом, на сегодняшний день уже 24 инфицированных в учреждении (8 сотрудников и 16 подопечных). Пять человек находятся в стационаре, остальные – на самоизоляции», – говорится в сообщении.

Накануне глава Ровенской ОГА Виталий Коваль подписал распоряжении о создании комиссии с целью служебного расследования вспышки заболевания в учреждении.

В субботу утром на въезде/выезде в дом-интернат установили контрольно-пропускной пункт.

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