МОЗ одобрил смягчение карантина в Киеве

Глава Минздрава сообщил, что получил новые данные, которые подтверждают готовность столицы ко второму этапу карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев может переходить на второй этап смягчения карантина, вопреки заявлению, которое он сделал ранее в субботу, 23 мая. Степанов на своей странице в Facebook сообщил, что получил свежие данные по Киеву, которые свидетельствуют от улучшении ситуации.

«Уровень заболеваемости в столице Украины сейчас составляет 11.7 на 100 000 населения при норме 12, поэтому Киев может переходить на второй этап смягчения карантина», – написал Степанов.

Он отметил, что решение об очередном послабление – дело городской комиссии ТЭБ и ЧС.

Также Степанов сообщил, что 22 мая его заместитель Виктор Ляшко встретился с руководством Киевского метрополитена. Работники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Они разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19.

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