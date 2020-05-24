В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса
В субботу России зафиксировано 153 случаи смерти от коронавирусной инфекции. Это самое высокое число за все время эпидемии.
Новых случаев инфекции выявлено почти на тысячу менее, чем сутками ранее – 8599. Более 5,5 тысяч пациентов признаны выздоровевшими. Данные приводит оперативный штаб.
Всего коронавирусная инфекция названа причиной смерти 3541 жителя России, общее число тех, кто был инфицирован почти достигло 345 тысяч – это третье место в мире (накануне на втором месте Россию сменила Бразилия, где эпидемия распространяется более быстрыми темпами).
В последние дни от коронавирусной инфекции в России умирают больше людей, чем в таких странах, как Италия, Испания, Франция, которые ранее были одним из центров эпидемии.
Темпы распространения инфекции однако – по официальным данным – снижаются.
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