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Главная » Мир » Общество
13:58 24 Мая 2020 Просмотров 135   КомментариевКомментарии

Российские космонавты тоже заразились коронавирусом

Вспышка коронавируса зафиксирована в Центре подготовки космонавтов. Инфекция подтверждена у 29 человек.

Данные Федерального медико-биологического агентства приводит «РИА Новости».

В Звездном городке коронавирус зафиксировали у 64 человек. Из них – 29 сотрудников ЦПК и 35 жителей.

Из 64 заболевших признаки ОРВИ и пневмонии есть у 17 пациентов, у 47 симптомов нет.

В условиях пандемии космонавтам, отправляющимся на МКС ранее пришлось отказаться от ряда традиционных мероприятия и проводов родственниками.

На пресс-конференции перед полетом экипаж был отделен от журналистов защитным стеклом.

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Тэги: космонавты, коронавирус

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