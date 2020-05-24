Российские космонавты тоже заразились коронавирусом
Вспышка коронавируса зафиксирована в Центре подготовки космонавтов. Инфекция подтверждена у 29 человек.
Данные Федерального медико-биологического агентства приводит «РИА Новости».
В Звездном городке коронавирус зафиксировали у 64 человек. Из них – 29 сотрудников ЦПК и 35 жителей.
Из 64 заболевших признаки ОРВИ и пневмонии есть у 17 пациентов, у 47 симптомов нет.
В условиях пандемии космонавтам, отправляющимся на МКС ранее пришлось отказаться от ряда традиционных мероприятия и проводов родственниками.
На пресс-конференции перед полетом экипаж был отделен от журналистов защитным стеклом.
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