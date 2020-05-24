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Главная » Мир » Религия
14:35 24 Мая 2020 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Храм Гроба Господня в Иерусалиме открывают для паломников

В Иерусалиме после вынужденного двухмесячного перерыва из-за вспышки коронавируса откроется для посетителей храм Гроба Господня.

Одновременно находиться в храме смогут не более 50 человек. Базилика будет доступна только тем, у кого нет температуры и других признаков заболевания.

Все посетители должны быть в масках и соблюдать дистанцию в два метра, а также воздерживаться от всех проявлений «религиозной преданности»: прикасания и целования камней, икон, облачения священнослужителей.

Храм Гроба Господня был закрыт из-за коронавируса 25 марта. В связи с этим церемония освящения Благодатного огня в преддверие православной Пасхи впервые за 10 веков проходила без паломников, за закрытыми дверями, в присутствии небольшого числа священников и журналистов.

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Тэги: храм, коронавирус

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