Бывший футболист «Металлиста» выстрелил себе в голову из пистолета

Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством на 39-м году жизни. Он застрелился в съемной квартире в центре Белграда.

Мрдакович выступал за харьковский «Металлист» с 2005 по 2006 годы, проведя 24 матча и забив 6 голов.

Также он играл в других клубах – в том числе, бельгийских «Андерлехте» и «Генте», австрийском «Зальцбурге», португальской «Витории», израильском «Маккаби», а также в других клубах Греции, Сербии, Китая и Кипра.

Мрдакович был участником пекинской Олимпиады-2008.

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