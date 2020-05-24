Бывший футболист «Металлиста» выстрелил себе в голову из пистолета
Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством на 39-м году жизни. Он застрелился в съемной квартире в центре Белграда.
Мрдакович выступал за харьковский «Металлист» с 2005 по 2006 годы, проведя 24 матча и забив 6 голов.
Также он играл в других клубах – в том числе, бельгийских «Андерлехте» и «Генте», австрийском «Зальцбурге», португальской «Витории», израильском «Маккаби», а также в других клубах Греции, Сербии, Китая и Кипра.
Мрдакович был участником пекинской Олимпиады-2008.
Новости по теме
60-летний врач футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонсалес совершил самоубийство. Он находился в самоизоляции в своей квартире вместе с женой.
Бывший защитник сборной Словакии по футболу Марек Шпилар покончил с собой. Футболист выбросился с пятого этажа, из квартиры своего брата в Прешове.
В Бухаресте погиб известный в прошлом футболист и тренер Костикэ Стефанеску. Как сообщили румынские СМИ, он покончил с собой, выбросившись из окна пятого этажа военного госпиталя.