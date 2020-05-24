Аргентина снова объявила дефолт. Уже девятый раз.
Долг страны по состоянию на конец 2019 года составлял около 323 млрд долларов.
Аргентина оказалась в состоянии технического дефолта после истечения срока выплаты около 500 млн долларов процентов по гособлигациям.
Страна объявляет дефолт в девятый раз.
Ранее Минэкономики продлило до 2 июня действие предложения о реструктуризации госдолга на сумму 66 млрд долларов.
По словам министра экономики Аргентины Мартина Гусмана, власти продолжают вести переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. Гусман добавил, что решить сложившуюся ситуацию хотят все стороны.
Он также объяснил, что реструктуризация нужна Аргентине из-за того, что во времена пандемии республика не может направлять на купонные выплаты по гособлигациям 20% доходов государственного бюджета.
Ранее Международный валютный фонд назвал «неприемлемой» долговую нагрузку Аргентины. Общий долг страны по состоянию на конец 2019 года составлял около 323 млрд долларов.
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