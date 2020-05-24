Россия требует извинений от американских СМИ за статью о падении рейтинга Путина

Агентство Bloomberg сослалось на данные опросов ВЦИОМ о доверии политикам: о доверии Путину заявили 27 процентов респондентов.

Посольство России в Вашингтоне потребовало от агентства Bloomberg извиниться за статью, в которой упоминалось о падении рейтинга президента России Владимира Путина.

Bloomberg сослался на данные опросов ВЦИОМ о доверии политикам, согласно последнему из которых, проведенному в апреле, о доверии Путину заявили 27 процентов респондентов – это самый низкий показатель за долгое время.

Такие данные действительно можно найти на сайте ВЦИОМ. Посольство России, однако, утверждает, что Bloomberg «продолжает демонстрировать полное неуважение к своим читателям», поскольку «реальный уровень доверия» президенту, по данным ВЦИОМ, составляет 67,9 процента.

Такие данные, действительно, тоже можно найти на сайте ВЦИОМ. Разница в показателямх объясняется разницей в вопросах о доверии, которые задавали респондентам. На прямой вопрос «Доверяете ли вы Путину», как утверждается, положительно отвечают более 67 процентов, а вот на просьбу назвать политиков, которым доверяют, фамилию Путина в последнем опросе назвали только 27 процентов.

Ранее именно результаты так называемых «открытых опросов» ВЦИОМ публиковал каждую неделю. Однако вскоре после того, как рейтинг Путина по этим опросам начал падать, их регулярная публикация прекратилась.

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