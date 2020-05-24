НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
22:56 24 Мая 2020 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Во Франции впервые мэром избрана женщина-трансгендер

55-летняя мать троих детей возглавила мэрию Тиюа-ле-Маршенн. Население этого городка на севере Франции – около 600 человек.

За Мари Ко проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался.

24 мая новый мэр провела первое заседание с участием своей команды в мэрии. Как сообщила местная газета La Voix du Nord, «мадам мэр пообещала направить свою энергию, равно как и энергию депутатов на улучшение условий жизни а Тиюа-ле-Маршенн».

В интервью агентству AFP Мари Ко заявила, что ее избрали не потому, что она трансгендер, а потому что избиратели приняли ее программу.

«Когда такие вещи становятся нормальными, на тебя уже не показывают пальцем», – сказала новоизбранный мэр.

Свою работу в мэрии она совместит с должностью директора консалтинговой компании в области информационных технологий.

Источник:
Тэги: Франция, трансгендеры

Новости по теме

94-летнего экс-президента Франции обвинили в домогательствах

Журналистка немецкого телеканала WDR Анн-Катрин Штраке обвинила бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена в сексуальных домогательствах.

Во Франции 99-летний врач решил не уходить на пенсию и бороться с коронавирусом

Парижский доктор Кристиан Шенэ не уходит на пенсию и все еще продолжает заботиться о своих пациентах – из-за угрозы коронавируса.

Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих: 2 погибших, 5 раненых

Два человека были убиты и пятеро ранены в результате нападения в юго-восточном французском городе Романс-сюр-Изер.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты