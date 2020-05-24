Во Франции впервые мэром избрана женщина-трансгендер

55-летняя мать троих детей возглавила мэрию Тиюа-ле-Маршенн. Население этого городка на севере Франции – около 600 человек.

За Мари Ко проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался.

24 мая новый мэр провела первое заседание с участием своей команды в мэрии. Как сообщила местная газета La Voix du Nord, «мадам мэр пообещала направить свою энергию, равно как и энергию депутатов на улучшение условий жизни а Тиюа-ле-Маршенн».

В интервью агентству AFP Мари Ко заявила, что ее избрали не потому, что она трансгендер, а потому что избиратели приняли ее программу.

«Когда такие вещи становятся нормальными, на тебя уже не показывают пальцем», – сказала новоизбранный мэр.

Свою работу в мэрии она совместит с должностью директора консалтинговой компании в области информационных технологий.

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