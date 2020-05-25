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Главная » Мир » Общество
09:14 25 Мая 2020 Просмотров 306   КомментариевКомментарии

В Иерусалиме начался суд над Нетаньяху

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвиняют в коррупции и злоупотреблении служебным положением.

Дело Биньямина Нетаньяху рассматривают в окружном суде Иерусалима. Председательствует судья Ривка Фельдман-Фридман, уже имеющая опыт громких антикоррупционных разбирательств. В 2015 году она входила в судейскую комиссию, которая вынесла приговор Эхуду Ольмерту, предшественнику Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра.

Нетаньяху уже заявил в суде, что дело против него сфабриковано, и потребовал прямой телевизионной трансляции из зала судебного заседания.

На процессе по делу ожидается выступление около 300 свидетелей.

Обвинения в мошенничестве, коррупции и растрате были выдвинуты против премьера Израиля в ноябре 2019 года. Сторона обвинения утверждает, что Биньямин Нетаньяху и его семья в период с 2007 по 2016 год принимали от американского продюсера Арнона Милчена и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера подарки, включая ювелирные украшения, на общую сумму в четверть миллиона евро.

17 мая Нетаньяху принес присягу в качестве премьер-министра Израиля. Если судьи признают его виновным, ему придется уйти в отставку.

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Тэги: коррупция, суд, Израиль, Биньямин Нетаньяху

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