Власти Испании разрешили возобновить футбольный чемпионат
Испанские власти разрешили Ла Лиге возобновить футбольный чемпионат с 8 июня. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
«Испания сделала, что должна, и теперь для всех открываются новые горизонты. Пришло время восстановить многие из повседневных занятий. Начиная с 8 июня вернется Ла Лига», – цитирует премьер-министра страны Marca.
Сообщалось, что футбольные матчи в Испании должны возобновиться не позднее 12 июня. В противном случае трансляторы получат право разорвать телевизионные контракты по причине форс-мажора.
При этом Ла Лига намерена проводить матчи чемпионата в каждый день недели. Перерыв между матчами одного клуба должен составлять не меньше 72 часов.
Первым после возвращения матчем в чемпионате Испании должно стать андалузское дерби – противостояние между «Бетисом» и «Севильей».
Напомним, последний матч в Ла Лиге был сыгран 10 марта.
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