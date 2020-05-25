Больше всего киевляне доверяют Виталию Кличко, а среди «Слуг народа» – Разумкову

С 10 по 13 мая в Киеве был проведен опрос, касающийся рейтингов доверия украинцев к политикам и электоральных рейтингов возможных кандидатов в мэры Киева.

С 10 по 13 мая в Киеве был проведен опрос, касающийся рейтингов доверия украинцев к политикам и электоральных рейтингов возможных кандидатов в мэры Киева.

Так, согласно его результатам, больше всего киевляне доверяют Виталию Кличко – 37%. При этом, у действующего мэра и самый высокий рейтинг недоверия – 57%, что может ослабить его позиции на предстоящих выборах мэра Киева. Вторым по уровню доверия киевлян оказался Дмитрий Разумков (ему доверяют 33% киевлян, не доверяют – 35%). За ним следуют: Сергей Притула (32% и 39%), Александр Омельченко (29% и 44%), Николай Тищенко (26% и 44%), Александр Дубинский (24% и 19%), Андрей Пальчевский (18% и 31%), Александр Качура (14% и 2%), Борислав Береза (13% и 43%), Александр Попов (12% и 41%), Александр Ткаченко (10% и 32%), Людмила Буймистер (8% и 1%) и Андрей Холодов (6% и 0%).

Должны отметить, что низкие рейтинги доверия и недоверия Александру Качуре, Людмиле Буймистер, Андрею Холодову и др. могут объясняться их недостаточной узнаваемостью среди киевлян.

Респондентам был поставлен вопрос о готовности голосовать за одного из кандидатов от «Слуги народа», вследствие чего их рейтинги распределились так: лидером электоральной поддержки среди киевлян оказался Дмитрий Разумков (29,8%), за ним следуют: Александр Дубинский(20,1%), Николай Тищенко (18,2%), Александр Ткаченко (8,9%), Александр Качура (7,6%), Людмила Буймистер(1,2%), Евгений Шевченко (1.1%), Андрей Холодов (0,8%).