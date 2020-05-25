Месси не попал в список самых доходных футболистов мира

Авторитетный портал Transfermarkt представил топ-10 самых дорогих футболистов мирового футбола. Лионель Месси не входит в их число.

Рейтинг составлен по аккумулированным суммам трансферов.

Самый дорогой футболист Неймар оказался и самым прибыльным. Бразилец, несмотря на малое количество трансферов в карьере (всего два), принес своим работодателям 310,2 млн евро.

На второй строчке рейтинга с большим отрывом от Неймара расположился Криштиану Роналду (три сделки – «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» – на сумму 230 млн евро).

И замкнул тройку «призеров» Ромелу Лукаку – бельгиец взял количеством – пять трансферов на сумму 203,6 млн евро.

Златан Ибрагимович, несмотря на максимальное количество трансферов среди всех участников топ-10, заработал для своих клубов «всего» 169 млн евро, расположившись на 8-й позиции.

В свою очередь, Килиан Мбаппе, в карьере которого состоялся лишь один трансфер (из «Монако» в «Пари Сен-Жермен») за 145 млн евро, вошел по этому показателю в топ-10, замкнув десятку.

Тэги: футбол, рейтинг, футболисты